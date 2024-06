3 Brand Andalan Curi Perhatian di Jakarta X Beauty Female Daily 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Sparindo Mustika turut berpartisipasi dalam acara Jakarta X Beauty Female Daily 2024 yang berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta.

Dengan tema Keep Your Skin Fresh, perusahaan kecantikan dan perawatan terkemuka itu memamerkan tiga brand andalan yakni BDL Skincare, Flacenta Beauty, serta NOSY Hand Soap, Car & Motor Shampoo

"Lebih percaya diri dengan produk legend BDL Sabun Papaya pertama di Indonesia, Flacenta Hand & Body Lotion dengan Goat's Milk dan NOSY Car & Motor Shampoo. Produk dengan kualitas ekspor dan memiliki harga yang sangat terjangkau," kata Wakil Direktur PT. Sparindo Mustika Nova Hermanto dalam keterangan resmi.

Menurut Nova, pengunjung acara Jakarta X Beauty Female Daily 2024 mendapatkan kesempatan, mencoba berbagai produk terbaru dari BDL, Flacenta, dan NOSY, serta mendapatkan konsultasi langsung dari para ahli kecantikan.

"Selain itu, tersedia berbagai promo menarik, All Item By 1 Get 1, Flash Sale Buy 1 Get 5 dan hadiah eksklusif bagi para pengunjung yang datang ke booth kami," jelasnya.

Booth turut dimeriahkan oleh Diva Mini Indonesia atau yang lebih di kenal dengan Lolly Unyu, influencer Revina VT, Amalthea Kezia serta Michael Pranatha atau yang lebih dikenal dengan Soto Betawi Santen.

Para bintang tamu membagikan free product terbaru dari brand BDL yaitu Hand & Body Lotion Papaya Milk yang launching bersamaan dengan event JXB 2024 ini.