3 Jenis Facial Ini Aman Dilakukan Oleh Ibu Hamil

jpnn.com - Facial termasuk salah satu cara perawatan kulit saat hamil. Terlebih karena perubahan hormon kehamilan cenderung membuat para calon ibu mengalami masalah kulit, seperti jerawat, kulit kusam, pertumbuhan rambut halus, dan yang lainnya.

Akan tetapi, Anda perlu memastikan bahwa petugas salon atau ahli kecantikan di tempat facial mengetahui kondisi kehamilan Anda.

Hal ini bertujuan untuk mengingatkan mereka agar tidak menggunakan bahan kimia keras yang mungkin berisiko bagi janin, atau sekadar untuk memberi tahu dan waspada karena kulit ibu hamil lebih sensitif.

Menurut sebuah penelitian dari The College of Family Physicians of Canada, ada beberapa senyawa kimia yang patut dihindari oleh para ibu hamil, seperti:

Retinol yang telah dibuktikan dapat meningkatkan risiko cacat lahir Batu panas karena bisa meningkatkan suhu tubuh secara tiba-tiba.

Dengan begitu, Anda tidak lagi perlu khawatir ketika memanjakan diri dengan facial jika semuanya direncanakan dengan baik.

Jangan lupa juga untuk meminta mereka agar tidak terlalu menggunakan kekuatan ketika melakukan pijatan.

Jenis facial yang direkomendasikan saat hamil

Setelah mengetahui bahwa facial ternyata aman dilakukan saat hamil, tidak ada salahnya untuk mengenali jenis facial apa yang baik dilakukan saat hamil.