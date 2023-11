3.500 Siswa Ikut Kompetisi Fruit Tea World Festival 2023, Seru!

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 3.500 peserta dari sekolah-sekolah se-Indonesia mengikuti kompetisi Fruit Tea World Festival 2023 yang diselenggarakan oleh PT Sinar Sosro.

GM Marketing PT Sinar Sosro Evan Cornelius Lawanto mengatakan acara tahunan itu dirancang khusus bagi generasi muda Indonesia untuk unjuk bakat dan kreativitas mereka.

"Tahun Ini Fruit Tea World Festival mengambil tema Step Up Go Beyond yang digelar sejak Juli hingga Oktober 2023, dengan 5 aktivitas utama yakni Musik, Dance, Art, Fashion, dan Games," kata Evan dalam keterangan yang dikutip, Kamis (9/11).

Evan menjelaskan bahwa setelah melalui proses penjurian yang ketat, kompetisi Fruit Tea World Festival 2023 dimenangkan oleh SMAN Negeri 2 Medan untuk kategori fashion, Michelle Maverick dari Bekasi untuk kategori art, Sekolah Kristen Ora Et Labora, Tangerang untuk kategori musik, Jeannifer Sebayang dari SMAN 2 Medan untuk kategori dance dan SMAN 1 Tuntang, Semarang untuk kategori school group.

"Kami bangga, kedekatan yang kami bangun dengan sekolah, guru, dan para siswa, dan pamor yang ditunjukkan oleh kegiatan ini setiap tahunnya, telah membuat ajang tahunan ini diakui dan mendapat antusiasme yang luar biasa dari anak-anak muda dari seluruh Indonesia,” kata Evan.

Evan berhaap Fruit Tea World Festival akan selalu menjadi momentum yang ditunggu-tunggu oleh para generasi muda untuk mengekspresikan diri dan kreativitas mereka.

“Melalui acara tahunan ini, mereka juga dapat berkontribusi positif bagi generasi mereka dan membangun nama baik sekolah masing-masing," ungkap Evan.

Para finalis kompetisi Fruit Tea World Festival ikut meramaikan dan menampilkan performance mereka dalam acara puncak Fruit Tea World Festival yang diadakan pada 4 November 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta, dan disiarkan juga secara langsung di YouTube channel fruitteasosroid.