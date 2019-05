4 Bulan Menikah, Istri Edric Tjandra Hamil

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan artis Edric Tjandra dan sang istri, Venny Chandra. Keduanya dikabarkan bakal segera mempunyai momongan.

Kabar gembira ini diumumkan Koko Edric via akun Instagramnya lewat sepasang sepatu bayi yang dipegang sepasang suami istri.

Meski tak menyebutkan kehamilan sang istri secara gamblang, namun unggahan ini telah menyiratkan apa yang sedang dialami pasangan yang menikah pada 18 Januari 2019 lalu itu.

Edric juga menyadur kalimat dari kitab agama kepercayaannya.

“Everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. But God never changes like the shadows from those lights. He is always the same.” James 1:17 ERV.

“Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah, Pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah, dan tidak pula menyebabkan kegelapan apa pun.” Yakobus 1:17 BIMK.

Postingan tersebut langsung banjir ucapan selamat dari sahabat, rekan maupun warganet.