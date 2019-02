4 Desainer Indonesia Bikin Kagum Pengunjung New York Fashion Week 2019

jpnn.com, NEW YORK - Empat desainer tanah air kembali memamerkan busana rancangannya di ajang fashion dunia, New York Fashion Week 2019 yang dihelat di 775 Washington Street New York pada Kamis (7/2).

Mereka adalah Dian Pelangi, Itang Yunasz, Maggie Hutahuruk Eddy dalam 2Madison Avenue, dan Lisa Mihardja dengan koleksinya, Alleira Butik. Tentu saja, keempat desainer itu mempunya cita rasa desain yang berbeda sesuai dengan karakter masing-masing dalam ajang bertema Indonesian Diversity tersebut.

Dian Pelangi membawa tema Sociolove di New York Fashion Week 2019. Tema tersebut merupakan ekspresi Dian Pelangi dalam mengungkap tren sosial media di lima tahun terakhir. Bukan hanya chic, perempuan yang juga seorang fashion influencer tersebut membawa pesan positif yang kuat untuk selalu menyebarkan kebaikan dan cinta, terutama di dunia maya.

Itang Yunasz menampilkan koleksi terbarunya bertema Tribal Diversity. Mengangkat Corak Ikat Sumba yang dicetak di atas kain Lace, Silk dan Bordir dalam desain bohemian.

Koleksi desainer kenamaan Indonesia yang memulai karier sebagai desainer sejak tahun 1980 ini akan banyak menampilkan dress panjang dengan teknik frill dan pleats, serta atasan yang longgar dan outter.

2 Madison Avenue by Maggie Hutauruk Eddy mengeluarkan koleksi dengan tema Seventh Earth, yang merupakan corak tradisional dengan motif cerah.