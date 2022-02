4 Film Nominasi Oscar 2022 Hadir di KlikFilm, Mulai Spencer Hingga Drive My Car

jpnn.com, JAKARTA - Academy Awards ke 94 akan dilangsungkan pada 27 Maret 2022. Menariknya, empat film nominasi Oscar ini hadir di aplikasi KlikFilm.

Mulai Spencer yang diperankan Kristen Stewart, The Lost Daughter, The Worst Person in The World, dan Drive My Car.

Direktur KlikFilm Frederica mengatakan The Lost Daughter sudah bisa disaksikan bulan ini. Sementara itu, The Worst Person in The World tayang pada 15 Februari 2022.

Kemudian film Spencer akan tayang pada 20 Februari 2022, dan Drive My Car masih dijadwalkan bulan ini.

"Perjuangan memang tidak akan membohongi hasil. Kerja keras kami selama ini untuk menghadirkan film-film berkualitas bisa tercapai," ujar Frederica, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/2).

Berikut sinopsis empat film yang masuk dalam jajaran nominasi Oscar 2022:

Spencer

Film biografi tentang Putri Diana tentang akhir pekan pada 1992, saat dia menghabiskan liburan Natal bersama keluarga Kerajaan di perkebunan Sandringham, Norfolk.

Pada liburan tersebut, ia memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Pangeran Charles di tengah isu perselingkuhan yang tersebar.