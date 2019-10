4 Hal yang Wajib Anda Tahu soal Final French Open 2019, Nomor 2 Bahaya Buat Indonesia

jpnn.com, PARIS - Final French Open 2019 (Super 750) di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Minggu (27/10) mulai pukul 19.00 WIB nanti, akan menjadi hari bersejarah buat sejumlah finalis. Jika menjadi juara di ajang ke-21 dari 27 turnamen BWF World Tour 2019 tersebut, mereka akan membukukan rekor.

Pertama, tentang final tunggal putri antara Carolina Marin (Spanyol) vs An Se Young (Korea). Marin mengincar gelar kedua sejak kembali dari cedera, September kemarin. Sebelumnya, Marin juara di China Open 2019 (Super 1000).

Daftar lawan yang dia kalahkan setelah dia comeback hingga semfinal French Open kemarin, bikin takjub. Ada Nozomi Okuhara (dua kali), Tai Tzu Ying (dua kali), Ratchanok Intanon, An Se Young, Cai Yan Yan, He Bing Jiao, Sayaka Takahashi, Cheung Ngan Yi, Pornpawee Chochuwong dan Beiwen Zhang.

Malam ini, Marin ketemu lagi Se Young, pemain Negeri Ginseng 17 tahun yang sedang mencari gelar Super 750 pertamanya.

Kedua, tentang ganda putra India Satwiksairaj Rankireddy (19) dan Chirag Shetty (22). Satwiksairaj/Chirag akan menantang peringkat satu dunia, asal Indonesia, Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions. Rekor pertemuan sementara, Satwiksairaj/Chirag tak pernah menang dalam enam pertemuan.

Jika berhasil mematahkan rekor buruk itu, Satwiksairaj/Chirag akan mengukir kemenangan terbesar dalam karier mereka setelah menjadi juara di Thailand Open 2019 (Super 500). Di French Open 2019 ini, Satwiksairaj/Chirag sudah menunjukkan betapa berbahayanya mereka. Sebelum ke final, Satwiksairaj/Chirag menaklukkan ganda peringkat dua dunia Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di 16 Besar.

Di semifinal kemarin, Satwiksairaj/Chirag juga mengalahkan ganda putra papan atas, ranking lima, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe 21-11 25-23.

Ketiga, di nomor ganda putri. Final French Open 2019 mempertemukan sesama Korea, kali kedua setelah Korea Open 2019. Pelakunya sama. Kim So Yeong/Kong Hee Yong vs Lee So Hee/Shin Seung Chan. Di semifinal kemarin, Lee dan Shin mengklaim kemenangan pertama dalam karier mereka atas Yuki Fukushima/Sayaka Hirota Jepang.