Jadwal Final French Open 2019: Gadis Korea 17 Tahun Main Pertama, Minions Terakhir

jpnn.com, PARIS - Tunggal putri ajaib asal Korea An Se Young bakal membuka rangkaian final French Open 2019 di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Minggu (27/10) mulai pukul 18.00 WIB.

Se Young lolos ke final setelah menaklukkan peringkat dua dunia Akane Yamaguchi (Jepang), si juara tahun lalu. Se Young menang straight game 21-17, 23-21. Gadis Negeri Ginseng yang baru berusia 17 tahun itu tampil memikat, tak terlihat seperti pemain peringkat 16 dunia.

Se Yong mendominasi, mendikte Akane. Tahun ini, Se Young telah mengalahkan tiga dari lima pemain papan atas. Sebelum Akane, Tai Tzu Ying dan Pusarla Sindhu juga menjadi korban dari Se Young.

"Tujuan saya bermain ialah bertahan di lapangan selama pertandingan dan melakukan yang terbaik," kata Se Young.

