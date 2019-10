Tembus Final French Open 2019, Minions Ketemu Si Penakluk Daddies

jpnn.com, PARIS - Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions belum terbendung di French Open 2019. Ganda putra peringkat satu dunia itu telah memastikan tiket final, setelah dalam semifinal di Paris, Sabtu (26/10) malam mengalahkan Liao Min Chun/Su Ching Heng (Taiwan) 21-18, 23-21 dalam 43 menit.

Meski menang dua game langsung, Minions mengatakan tak mudah begitu saja untuk memastikan kemenangannya. Beberapa kali mereka harus terpaut game ketat dan skor yang cukup rapat. Di game kedua setelah unggul 18-14, Kevin/Marcus sempat tersusul 19-20.

Pertandingan menjadi tegang ketika mereka harus terlibat dua kali setting point. Beruntung akhirnya, Kevin Marcus bisa menang 23-21.

“Hari ini lawan bermain bagus. Blok depan dan nettingnya mereka bagus, drive mereka juga bagus. Mereka tidak banyak melakukan kesalahan sendiri. Jadi cukup susah buat kami untuk memenangi pertandingan. Di poin-poin akhir bisa dibilang kami cukup beruntung. Ini adalah berkat Tuhan juga,” kata Marcus usai laganya di Paris Coubertin Stadium.

“Su Cing Heng adalah teman saya, selalu menyenangkan bermain dengan dia. Saya juga sangat menikmati pertandingan hari ini,” kata Kevin menambahkan.

