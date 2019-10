Dramatis, Axelsen Kejang Otot, Jojo Tembus Final French Open 2019

jpnn.com, PARIS - Jonatan Christie alias Jojo harus melakoni pertandingan dramatis untuk memastikan posisinya di babak final French Open 2019.

Jojo terlibat pertarungan panjang selama 81 menit, di Paris Coubertin Stadium, Sabtu (26/10) malam WIB sebelum akhirnya menang 7-21, 22-20, 21-19 dari Viktor Axelsen (Denmark).

Membuka gim pertama, Jojo tak bisa keluar dari tekanan lawan. Selain itu, dia juga mengaku banyak menciptakan kesalahan sendiri yang menguntungkan lawan. Ia kalah telak 7-21 di game pertama.

Gim kedua berlangsung lebih ketat. Jojo yang beberapa kali poinnya berhasil unggul, terus dipepet oleh Axelsen. Beruntung akhirnya ia berhasil merebut kemenangan dengan skor tipis 22-20.

Pada gim penentu, Jojo sempat unggul tipis di awal dengan 2-0 dan 5-3. Namun, Axelsen menyusul, posisi pun berbalik menjadi 5-10, 9-16, Jojo tertinggal. Posisi Jojo tersudut ketika Axelsen terus menjauh. Namun, secara perlahan, setelah skor 10-19, Jojo menikung Axelsen satu demi satu poin. Axelsen mengalami masalah, kram.

