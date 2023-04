4 Jenis Mesin Permainan Seru yang Pantas Dicoba saat Nge-mal Bareng Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Pergi ke mal merupakan salah satu aktivitas warga di perkotaan menghabiskan akhir pekan atau liburan.

Bermain di arena permainan keluarga juga bisa menjadi aktivitas yang seru.

Arena permainan keluarga menawarkan berbagai macam mesin permainan yang seru dan bikin hidup jadi lebih fun.

Namun, bermain di arena permainan keluarga kadang membingungkan karena kita berhadapan dengan berbagai macam mesin permainan.

Biar enggak bingung coba simak bocoran 4 jenis mesin permainan yang bisa kamu temukan di pusat hiburan keluarga di kota kamu.

Video Game yang Menantang dan Kompetitif

Jenis game ini memang bikin kita nggak berhenti buat main, sekali dicoba dan pasti bakal bikin akhir pekan jadi lebih fun. Cobain jadi petualang sejati lewat video game Tomb Raider, atau malah membasmi alien bersama teman lewat arcade game seperti Halo Fireteam bisa menjadi pilihan.

Mau jadi pebalap motor pro lewat Moto GP juga bisa. Lokasi permainan video game ini tersebar merata hampir di seluruh areana permainan keluarga sepertu Timezone, Fun World, atau Amazon, dan arcade game arena di studio XXI.

Malah untuk beberapa video games rutin melakukan kompetisi antar komunitas, seperti Maximum Tunes, Mai Mai, sampai Pump it Up. Kalo merasa jago dan bisa mengalahkan jagoan-jagoan Maximum Tunes coba datang ke Timezone Senayan Park. Atau kalo ngerasa jago nge-dance kamu bisa ngadu skill Pump it Up di Timezone Lippo Supermall Karawaci.