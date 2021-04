4 Langkah Penting Membentuk Identitas Brand Fesyen

jpnn.com, JAKARTA - Platform fesyen, The Bespoke Fashion (TBF) Consultant Indonesia kembali menggelar TBF Business Summit ke-4.

Digelar secara virtual baru-baru ini, talkshow kali ini mengangkat tema 'How to Identfy your Brand DNA' dalam upaya menentukan identitas brand yang unik dan berdampak.

Hadir sebagai Pembicara adalah desainer muda berbakat, Amot Syamsurimuda dan Melinda Babyanna yang merupakan founder dari TBF Consultant Indonesia.

Antusiasme para peserta begitu positif dan kritis, terlihat dari adanya interaksi dan pertanyaan peserta dari Banda Aceh, Yogyakarta, Bali, Taiwan, Singapura, Hongkong.

Amot Syamsurimuda dalam pemaparannya membagikan cara praktis membentuk brand DNA sebuah brand fashion dengan 4 langkah penting.

Antara lain, nilai authentic brand, konsistensi yang responsif, penentuan brand strategi yang kuat, dan keunikan brand dalam brand differentiations.

"Brand DNA itu bisa dibentuk dengan pemahaman mendalam dari creator brand tentang apa yang akan dipersembahkan kepada customer dan tentunya cara kreatif dalam membangun brand menjadi bisa diminati oleh target sasaran," kata Amot Syamsurimuda.

Lulusan Lasalle College of Arts Singapore itu menilai 4 langkah tersebut merupakan kunci mendukung terciptanya sebuah brand DNA yang menjadi identitas dari sebuah label fashion.