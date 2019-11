4 Mobil Suzuki Sukses Mendapat Apresiasi Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Tahun ini, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), sebagai pemegang merek kendaraan Suzuki di tanah air, sukses mengantarkan empat produknya meraih penghargaan, dalam sebuah penganugerahan yang digagas media otomotif nasional.

Keempatnya adalah All-new Ertiga, Ignis, Baleno dan pikap Carry, yang berhasil dinobatkan dewan juri, sebagai kendaraan meraih penghargaan "The Best Total Cost of Ownership" dan "The Best Commercial Car".

Harold Donnel, Head of 4W Brand Development & Marketing Research PT SIS mengatakan, apresiasi ini tidak hanya mengukuhkan posisi Suzuki sebagai produsen kendaraan andalan di pasar kendaraan roda empat, tetapi juga totalitas Suzuki dalam memenuhi kebutuhan masing-masing target pasar.

"Penghargaan The Best Total Cost of Ownership membuktikan bahwa kendaraan Suzuki dirancang dengan konsep 'value for money' yang memberikan keuntungan lebih bagi para penggunanya, baik dari sisi produk, biaya perawatan, hingga biaya operasional," ujar Harold.

All-new Ertiga, Ignis, dan Baleno dianggap memiliki performa mesin, efisiensi bahan bakar dan biaya perawatan berkala yang berhasil memikat perhatian konsumen, sehingga dinobatkan menjadi pemenang pada kategori tersebut.

Ia menambahkan, untuk penghargaan 'The Best Commercial Car' yang dinobatkan kepada Carry Pick Up, juga semakin mengukuhkan Carry Pick Up sebagai Rajanya Pick Up di Indonesia yang selalu menjadi andalan para pengusaha untuk mendukung mobilitas bisnisnya.

"Penghargaan-penghargaan ini menjadi bukti, bahwa Suzuki berhasil menghadirkan produk yang dapat memenuhi ekspektasi konsumen. Di mana konsumen semakin jeli dan cerdas dalam memilih produk sesuai dengan kebutuhan berkendaranya," pungkas Harold. (mg8/jpnn)