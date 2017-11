4 Penyanyi TOP ini Bakal Meriahkan Konser Ayat Ayat Cinta 2

Rossa. Foto: FAJAR/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MD Live Productions bakal menggelar acara spesial jelang penayangan film Ayat Ayat Cinta 2.

Disebutkan, pertunjukan bertajuk Ayat Ayat Cinta in Concert with Live Orchestra, The Colours of Love akan digelar pada Rabu, 20 Desember 2017 di Plenary Hall Jakarta Convention Center.

Menariknya, acara yang diselenggarakan bersama event organizer partner Marygops Asia Group itu akan mempertemukan empat penyanyi Indonesia.

Mereka adalah Krisdayanti, Rossa, Raisa, dan Isyana Sarasvati.

Diketahui, keempat penyanyi ini memang didaulat sebagai pengisi original soundtrack untuk film Ayat Ayat Cinta 2.

Sementara itu, Melly Goeslaw didapuk untuk menggarap soundtrack film arahan sutradara Guntur Soehardjanto ini bersama sang suami Anto Hoed.

Diketahui, Krisdayanti membawakan single berjudul Ayat Ayat Cinta 2. Rossa membawakan single terbaru berjudul Bulan Dikekang Malam.

Isyana melantunkan sebuah lagu berjudul Masih Berharap. Berbeda dengan KD dan Rossa, lagu yang dibawakan Isyana diciptakan oleh Yovie Widianto.