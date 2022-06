4 Program Mitsubishi di IIMS Surabaya, Catat Nih

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) ikut memeriahkan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022, di Grand City Convex Hall F, Surabaya, Jawa Timur, 1-5 Juni 2022.

Dalam pameran tersebut, MMKSI menampilkan empat produk andalannya di berbagai segmen kendaraan.

“Dalam kesempatan ini, kami menghadirkan model flagship atau produk unggulan dari Mitsubishi Motors, yakni New Xpander, New Xpander Cross, dan New Pajero Sport," kata General Manager of Sales & Marketing Division PT MMKSI Amiruddin dalam siaran resmi, Jumat.

Selama pameran berlangsung, kata dia, MMKSI juga menyediakan berbagai program penjualan dan purna jual yang menarik.

Pengunjung IIMS Surabaya juga dapat merasakan langsung performa mobil yang diinginkan melalui kegiatan test drive di area khusus yang terdiri dari New Xpander, New Xpander Cross, dan New Pajero Sport.

Amiruddin menjelaskan pameran itu juga menjadi sarana bagi MMKSI untuk mengenalkan konsep branding baru "Life Adventure" yang diumumkan pada tahun ini.

Melalui “Life Adventure”, MMKSI ingin menyampaikan bahwa Mitsubishi Motors hadir sebagai mitra berpetualang bagi konsumennya di Indonesia.

Hal lain yang ditawarkan MMKSI selama pameran ialah berbagai layanan penjualan dan purna jual meliputi MIRA, Virtual Assistant Chatbot, hingga fitur baru pada aplikasi My Mitsubishi Motors ID.