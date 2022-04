Mudik 2022, Mitsubishi Siapkan 11 Posko dan 40 Bengkel Siaga, Ada Promo Juga

jpnn.com, JAKARTA - Memastikan konsumennya tenang dan nyaman saat pulang ke kampung halaman, PT. Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), menyiapkan 11 posko mudik dan 40 bengkel siaga.

Fasilitas “Lebaran Campaign” Mitsubishi berupa posko mudik bisa didapati di wilayah Jawa, yakni di tol KM 57, KM 101 B, KM 102 A, KM 207 A, KM 229 B, KM 260 B, KM 379 A, KM 429 A, KM 456 A, KM 575 A, dan KM 678 B.

Pengunjung bisa memanfaatkan untuk beristirahat, makanan dan minuman, free wifi, area bermain anak, serta mekanik andal siaga selama 24 jam.

Director of After Sales Division PT MMKSI Eiichiro Hamazaki menyatan Mitsubishi akhirnya membangun posko lebaran yang dikemas dalam aktivas lebaran campaign guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dan kemudahan dalam layanan after sales, serta pembelian suku cadang.

“Kami berharap konsumen dapat memanfaatkan faislitas yang disediakan, seperti posko 24 jam di 11 titik, 40 bengkel siaga, pengecekan kendaraan gratis dan promo menarik di dealer atau bengkel,” ujar Eiichiro Hamazaki.

Posko mudik akan diselenggarakan mulai 23 April sampai 8 Mei.

Selama libur lebaran akan ada 40 bengkel siaga untuk melayani konsumen. Diler akan siaga juga pada tanggal 1 sampai 4 Mei.

“Meski libur nasional, namun Mitsubishi selalu siaga dengan membuka bengkelnya, sehingga konsumen dapat datang dan dapat dilayani sesuai standar prima dari Mitsubishi. Diler yang ikut serta di Lebaran Campaign ini ada di Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi,” sambung Deputy Group Head Strategy Group MMKSI Adam Rahman dalam kesempatan sama.