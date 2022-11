5 Gaya Hidup yang Membuat Lansia Aman dari Stroke

jpnn.com, JAKARTA - Data Riskesdas 2013 menyebutkan prevalensi stroke nasional 12,1 per mil, sedangkan pada Riskesdas 2018 prevalensi stroke 10,9 per mil, tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur (14,7 per mil), terendah di Provinsi Papua (4,1 per mil).

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2016 Stroke menghabiskan biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp 1,43 triliun, pada 2017 naik menjadi Rp 2,18 triliun dan pada 2018 mencapai Rp 2,56 triliun.

Dikutip di situ P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) penyakit Kardioserebrovaskuler seperti stroke, penyakit jantung koroner dapat dicegah dengan mengubah perilaku yang berisiko seperti penggunaan tembakau, diet yang tidak sehat dan obesitas, kurang aktivitas fisik dan penggunaan alkhohol.

Kemenkes membeberkan lima hal yang harus dilakukan untuk mencegah stroke, yakni dengan meningkatkan konsumsi sayuran dan buah, menghindari asap rokok, berolahraga secara teratur seperti aerobik minimal 3 kali seminggu, kurangi makanan asin dan bergaram, dan cek kesehatan secara rutin.

Brand Group Manager Confidence, Amelia Christine menjelaskan gejala stroke terkadang membuat seseorang sulit mengendalikan aktivitas buang air.

Oleh karena itu, terdapat rekomendasi popok dewasa yang siap menjaga kenyamanan.

"Langkah utama adalah dengan memberikan kenyamanan ekstra bagi lansia dengan Confidence diapers untuk dewasa terbaik," kata Amelia di Jakarta, Selasa (15/11).

Dia menjelaskan Confidence diapers untuk dewasa punya dua jenis popok yaitu tipe perekat untuk kondisi Kesayangan dengan tirah baring atau bedridden dan tipe pants atau celana untuk kondisi Kesayangan yang masih aktif.