5 Laga Serie A Ditunda Lantaran Virus Corona, 1 Pemain Minta Dikarantina

jpnn.com, TURIN - Lima laga di pekan ke-26 Serie A, termasuk Juventus Vs Inter Milan, ditunda karena meningkatnya kecemasan penyebaran virus corona di Italia.

Awalnya lima pertandingan tersebut sempat direncanakan akan digelar tertutup, tanpa penonton, tetapi akhirnya diputuskan ditunda, yang dijadwalkan ulang pada 13 Mei.

Selain laga Juve versus Inter, pertandingan lan yang ditunda ialah AC Milan vs Genoa, Parma vs SPAL, Udinese vs Fiorentina dan Sassuolo vs Brescia.

Baca Juga: Virus Corona Mengganggu Serie A dan Liga Europa

Di Italia, seorang pemain di Serie C telah menjadi pesepak bola profesional pertama di negara ini yang didiagnosis dengan virus corona.

Sang pemain, yang namanya tidak diungkapkan, telah dikarantina secara sukarela.

Berbeda dengan Italia, wabah virus corona belum terlalu memengaruhi sepak bola Inggris, tetapi sejumlah klub Inggris sudah mengambil tindakan pencegahan.

Newcastle United telah menginstruksikan para pemain mereka untuk tidak melakukan jabat tangan agar mengurangi penyebaran virus tersebut. (mirror/antara/jpnn)