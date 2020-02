5 Manfaat Jus Belimbing untuk Kesehatan

jpnn.com - Belimbing adalah tanaman yang punya nama latin averrhoa carambola. Ketika memotong buah ini, setiap potongannya akan berbentuk bintang. Maka, belimbing juga disebut starfruit atau berarti buah bintang.

Selain sering diolah sebagai manisan, asinan, dan bahan pelengkap rujak, belimbing juga dapat dibuat sebagai jus minuman segar. Adakah manfaat kesehatan dari jus belimbing?

Seperti kebanyakan buah tropis lainnya, belimbing memiliki kadar air tinggi mencapai 90 persen. Belimbing mempunyai rasa asam seperti buah jeruk, teksturnya garing seperti buah apel, dan sedikit manis seperti buah melon.

Menariknya, seluruh bagian buah ini termasuk kulitnya dapat dimakan, alias tidak perlu ribet harus mengupasnya terlebih dahulu. Namun, Anda tetap perlu untuk mencucinya dengan air bersih mengalir, lalu langsung bisa dilahap atau diolah sebagai jus minuman segar.

Manfaat Jus Belimbing untuk Kesehatan

1. Kaya Vitamin C

Di dalam satu buah belimbing yang diolah menjadi jus, sudah mengandung setengah kebutuhan vitamin C per hari. Vitamin C dalam buah belimbing sangat bermanfaat bagi kesehatan karena dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu memperbaiki masalah kulit, rambut, kuku, serta meningkatkan penyerapan kalsium dan besi.

2. Mencegah Penyakit Kronis