5 Pemain Habis Kontrak, Red Sparks Tetap Bawa Kekuatan Terbaik ke Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Korea, Daejeon JungKwanJang Red Sparks bakal kehilangan lima pemain yang habis masa kontrak pada akhir musim.

Kelima pemain tersebut yakni Lee So-young, Noh Ran, Park Eun-jin, Megawati Hangestri Pertiwi, dan Giovanna Milana.

Tim asuhan Ko Hee-jin itu saat itu sudah tersingkir dari KOVO 2023/24 pada babak playoff seusai menyerah dari Incheon Heungkuk Life Pink Spiders.

Tercatat Park Hye-min dan kolega menyerah dengan skor 1-2 lewat best of three series.

Rencananya, setelah tampil di babak playoff, pada Sabtu (20/4) mendatang, Red Sparks akan melawat ke Jakarta.

Plt Direktur LPDUK, Ferdinand Kamariki Tangkudung memastikan Red Sparks dalam kekuatan penuh.

Tim asal kota Daejeon itu akan tetap diperkuat pemain terbaik menghadapi Timnas voli putri Indonesia.

“Sesuai jadwal Red Sparks nantinya akan diperkuat pemain terbaik mereka termasuk Megawati Hangestri Pertiwi,” ungkap Ferdinand.