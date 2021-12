5 YouTuber Terkaya Sepanjang 2021, Ria Ricis Masih Juara

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber menjadi profesi dengan penghasilan yang cukup fantastis. Sepanjang 2021, tercatat ada 5 YouTuber terkaya di Indonesia.

Penasaran siapa saja YouTuber terkaya di Indonesia? Berikut daftarnya merangkum dari berbagai sumber, Rabu (29/12).

1. Ria Ricis

Ria Ricis dinobatkan sebagai YouTuber paling tajir per November 2021. Dia berhasil menggeser posisi Deddy Corbuzier, yang sebelumnya disebut sebagai YouTuber berpenghasilan paling tinggi.

Kanal YouTube milik istri Teuku Ryan ini memiliki 27,5 juta subscriber dengan ribuan konten yang sudah diunggahnya.

Mengacu data dari Social Blade, Ria Ricis memiliki penghasilan hdi rentang USD 29.400-USD 471.200 per bulan. Jumlah ini setara dengan Rp 418,95 juta - Rp 6,71 miliar (kurs Rp 14.250 per dollar AS).

2. Deddy Corbuzier

Pria berkepala plontos ini dikenal dengan konten podcast Close The Door di YouTube yang memiliki 16,2 juta subscriber.

Mantan suami Kalina Oktarani ini disebut memiliki penghasilan USD 26.900 - USD 429.800 setara Rp 383,33 juta - Rp 6,12 miliar

3. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Kanal RANS Entertainment di YouTube menduduki posisi ketiga dengan penghasilan fantastis. Apa pun konten yang diunnggah tak pernah kehilangan viewers.