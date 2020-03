50 Detik! Mariano pun Menangis di El Clasico

jpnn.com, MADRID - Vinicius Junior yang membuka gol pertama Real Madrid, tetapi Mariano Diaz yang membunuh Barcelona pada El Clasico di Santiago Bernabeu, Senin (2/3) dini hari WIB.

Shohibul bait alias tuan rumah memenangi bentrok melawan musuh abadinya itu pada pekan ke-26 La Liga dengan skor 2-0.

Sempat tampil tak meyakinkan di babak pertama, El Real bermain taktis dan lebih agresif di babak kedua.

Vinicius mencetak gol pertama Real pada menit ke-71. "Saya sangat senang. Dia (Vinicius) pantas mendapatkannya. Itu gol penting, melawan lawan yang penting, di saat yang juga penting," tutur pelatih Real Zinedine Zidane di laman Marca.

50 - Mariano Díaz’s goal is the fastest by a sub in #ElClasico in @LaLigaEN in the 21st century (50 seconds). Surprise. pic.twitter.com/CsUZuhzCeJ — OptaJose (@OptaJose) March 1, 2020