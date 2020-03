Pukul Barcelona di El Clasico, Real Madrid Kembali ke Puncak

jpnn.com, MADRID - Real Madrid kembali memimpin klasemen La Liga setelah memenangi El Clasico di Santiago Bernabeu, Senin (2/3) dini hari WIB.

El Real menang 2-0 atas Barcelona. Dua gol lahir di babak kedua lewat donasi Vinicius Junior pada menit ke-21 dan Mariano Diaz di menit 90+3.

Kedua gol tuan rumah istimewa. Gol pertama dari Vinicius, lahir berkat umpan matang Toni Kroos.

Sebuah penetrasi Vinicius gagal diantisipasi lini belakang Barca. Bola sepakan Vinicius sempat menyentuh kaki Gerard Pique sebelum merobek jala gawang yang dikawal Marc Stegen.

1 - Vinícius Júnior (19 years and 233 days) has become the youngest player to score in #ElClásico in @LaLigaEN in the 21st century, breaking the record previously held by Lionel Messi in March 2007 (19y 259d). Explosion. pic.twitter.com/cUnEb3tmeR — OptaJose (@OptaJose) March 1, 2020