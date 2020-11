6 Film Korea Pilihan di Akhir Pekan, dari Komedi Hingga Pertemanan

jpnn.com, JAKARTA - Beberapa film Korea Selatan bisa menjadi pilihan mengisi akhir pekan di rumah demi menyegarkan diri dari pekerjaan yang menguras energi.

Jika Anda penggemar drama Korea dan ingin menjelajahi berbagai genre, coba simak 6 film Korea berikut:

You Are My Sunshine

Drama ini menceritakan kisah cinta yang menguras air mata antara seorang petani yang sederhana bernama Seok-joong (Hwang Jung-min) dan seorang pengantar minuman kopi bernama Eun-ha (Jeon Do-yeon). Walau perasaan keduanya saling berbalas, kebahagiaan mereka harus terusik dengan masa lalu Eun-ha.

My Paparotti

Terinspirasi dari kisah nyata, "My Paparotti" mengikuti seorang mantan vokalis bernama Sang-jin (Han Seok-kyu) yang berganti karier menjadi guru musik setelah didiagnosis memiliki tumor pita suara.

Ketika ia bertemu Jang-ho (Lee Je-hoon), seorang remaja berandalan dengan bakat menyanyi yang terpendam, Sang-jin memutuskan untuk mewujudkan impian Jang-ho sebagai penyanyi seperti Luciano Pavarotti, sekaligus mengubah jalan hidupnya.

Friends