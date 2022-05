My Sassy Girl Versi Indonesia Segera Tayang, Seperti Apa Ceritanya?

jpnn.com, JAKARTA - Falcon Pictures merilis trailer My Sassy Girl versi Indonesia, adaptasi dari film Korea Selatan berjudul sama.

Film yang dibintangi Jefri Nichol dan Tiara Andini ini akan tayang serentak di seluruh bioskop tanah air pada 23 Juni 2022.

Selain My Sassy Giri, Falcon Pictures juga merilis dua film adatasi dari Korea Selatan lainnya, yakni Hello Ghost dan Miraclle In Cell No 7.

My Sassy Gir bercerita tentang sosok Gian (25) yang seharusnya pergi ke rumah tantenya karena akan dijodohkan dengan mantan kekasih mendiang anaknya.

Namun, Gian terjebak dalam situasi mengurus gadis mabuk bernama Sisi (24) dan membawanya ke hotel. Akibatnya, terjadi kesalahpahaman antara Gian dan Sisi.

Kesalahanpahaman itu ternyata membuat mereka terikat satu sama lain. Gian menemukan dirinya tak bisa lepas dari sosok Sisi meski kerap di-bully.

Sisi yang punya sisi muram akibat masa lalunya pun menemukan kebahagiaan setiap kali bersama Gian. Namun, Sisi merasa tak pantas berbahagia bersama Gian yang selalu menuruti permintaannya.

Frederica, produser Falcon Pictures mengaku penasaran dengan respons masyarakat saat menonton My Sasssy Girl.