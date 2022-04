Falcon Pictures Rilis 7 Film Baru, Ada Miracle In Cell No 7 Hingga My Sassy Girl

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Falcon Pictures menghadirkan tujuh film baru di sisa tahun 2022. Salah satu film yang bakal tayang di tahun ini ialah Miracle In Cell No 7. Film yang diadaptasi dari film Korea dengan judul serupa itu dibintangi oleh Vino G Bastian, Tora Sudiro, Indro Warkop, Bryan Domani, Indra Jegel, hingga Rigen. Vino G Bastian mengatakan dirinya dan para pemain sudah berakting semaksimal mungkin agar hasilnya nanti bisa memuaskan para penonton. Baca Juga: Debut Main Film, Mayang Adik Vanessa Angel Bilang Begini "Kami mengerjakan semua sepenuh hati, dan patut ditunggu sih. Negara lain punya, kita juga punya dengan kearifan lokal," ujar Vino G Bastian, di Epicentrum XXI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/4). Sutradara Miracle In Cell No 7, Hanung Bramantyo mengaku senang akhirnya film garapannya itu bisa tayang di bioskop. Pasalnya mereka sudah melakukan syuting untuk film tersebut sejak lama. Baca Juga: Film Nitram Menguak Kisah Kelam Penembakan Massal di Australia "Cuma bisa bilang senang saja akhirnya bisa tayang. Alhamdulillah buat teman-teman akhirnya bisa tayang," kata Hanung Bramantyo. Namun, Miracle In Cell No 7 bukan satu-satunya film yang diproduksi Falcon Pictrues dan ditayangkan tahun ini.