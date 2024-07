6 Herbal yang Ampuh Bikin Migrain Kabur

jpnn.com - MIGRAIN merupakan salah satu jenis sakit kepala yang bisa menyerang siapa saja.

Migrain sebetulnya bukan sekadar sakit kepala sebelah yang terasa parah.

Selain dengan minum obat migrain, ada juga bahan alami atau herbal yang bisa dicoba untuk mengurangi gejala-gejalanya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Biji ketumbar

Salah satu bumbu dapur yang memiliki manfaat untuk kesehatan, yakni biji ketumbar.

Biji ketumbar merupakan herbal yang seringkali dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengatasi migrain.

Penelitian yang dipublikasikan di Quarterly of Horizon of Medical Sciences pada 2015 menyebutkan, bahwa ketumbar bisa mengurangi durasi dan tingkat keparahan serangan migrain.

Pasalnya, kandungan antiinflamasi di dalam ketumbar diyakini bermanfaat bagi beberapa penderita migrain.