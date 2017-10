6 Tahun Menjomblo, Yuanita Christiani Kini Pacari Pengusaha

jpnn.com, JAKARTA - Setelah 6 tahun menyandang status jomblo, presenter Yuanita Christiani akhirnya memiliki kekasih.

Pembawa Take Me Out Indonesia itu tengah menjalin hubungan serius dengan seorang pria.

Dia mengklaim sang kekasih adalah pria idamannya selama ini.

"Baik saja, saya lagi jalani hubungan dengan seseorang beberapa tahun ini. Saya nunggu 6 tahun dan akhirnya datang," kata Yuanita Christiani di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Lanjut perempuan berusia 31 tahun itu, sang kekasih bukan dari kalangan artis. Dia pun nyaman menjalin hubungan dengan pria berbeda profesi.

"Lebih seru obrolannya, lebih banyak hal yang bisa dibahas. Aku jadi lebih bisa eksplore soal pekerjaan dia, jadi dapat ilmu baru aja, lebih seru aja, enggak membosankan," tukasnya.

Selama menjalin hubungan, Yuanita Christiani merasa nyaman. Apalagi kekasihnya memiliki kesabaran yang luar biasa dan orang-orang dekat memuji pendamping Yuanita sekarang.

"Dia sabar, aku enggak pernah ketemu sama sabar bahkan teman bilang aku pacaran sama malaikat," tandasnya.(gil/jpnn)