7 Hotel di Bandung Sajikan Bufet Buka Puasa, Menu Nusantara Hingga Timur Tengah

jpnn.com, BANDUNG - Buka puasa bersama saat Ramadan selalu menjadi salah satu momen yang dinantikan untuk kembali menjalin silaturahmi atau reuni dengan teman-teman.

Maka dari itu, agar suasana buka bersama lebih seru, pilihan tempatnya pun tidak boleh salah. Berbuka puasa di hotel bisa jadi opsi karena punya tempat yang luas dan tentunya aneka makanan yang beragam.

Di Kota Bandung, ada beberapa hotel yang menawarkan paket promo all you can eat (AYCE). Aneka menu berbuka puasa mulai dari makanan Nusantara hingga Timur Tengah.

1. Hilton Hotel

Hotel yang terletak di Jalan HOS Tjokroaminoto ini menawarkan menu Timur Tengah sebagai highlight dari paket bernama ‘Exquisite Iftar’. Pengunjung bisa mendapatkan berbagai masakan khas Timteng di Purnawarman Restauran dengan harga Rp399 ribu per orang.

Executive Chef Hlton Bandung Andry Stefanus mengatakan, kuliner khas Timur Tengah kaya akan bumbu dan rempah-rempah seperti Tabouleh, Hummus, Shaslik, dan Nasi Mandi.

Selain menu utama, hidangan penutup seperti Umm Ali, Baklava, dan Kunafa juga dihadirkan untuk melengkapi pengalaman berbuka puasa di Hilton Bandung.

“Pilihan menu khas Timur Tengah semakin populer di masyarakat,” kata Andry.