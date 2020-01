8 Besar Malaysia Masters 2020: Fajar/Rian Tantang Minions, Daddies Ketemu Ganda Taiwan

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto alias FajRi akan menantang Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya a.k.a Minions di perempat final Malaysia Masters 2020, Jumat (10/1).

FajRi lolos ke perempat final setelah mengalahkan ganda Korea Choi Solgyu/Seo Seung Jae di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis (9/1) malam WIB.

Ganda Indonesia peringkat lima dunia tersebut menang dua gim langsung .. dalam laga berdurasi (statistik BWF).

FajRi berhasil mengontrol permainan sejak awal dan jarang melakukan kesalahan sendiri. Kemenangan tadi membuat rekor pertemuan FajRi vs Choi/Seo menjadi 2-1.

Nah, besok, Fajar/Rian sudah ditunggu Minions yang lebih dahulu lolos ke 16 Besar. Pertemuan mereka membuat Indonesia sudah memastikan satu tiket semifinal ganda putra Malaysia Masters 2020. Sejauh ini, head to head FajRi melawan Minions 2-5.

Satu ganda putra Merah Putih lainnya, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies juga lolos setelah menang atas ganda Taiwan Liao Min Chun/Su Ching Heng 21-11, 21-15 dalam waktu 25 menit.

Sementara dari nomor ganda campuran, Ricky Karandasuwardi/Pia Zebadiah Bernadet takluk dari ganda campuran peringkat dua dunia Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping 13-21, 23-25. (adk/jpnn)

Perempat final ganda putra Malaysia Masters 2020:

1. Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya (Indonesia) vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia)

2. Kim Gi Jung/Lee Yong Dae (Korea) vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)

3. Akira Koga/Taichi Sato (Jepang) vs Li Jun Hui/Liu Yu Chen (Tiongkok)

4. Lee Yang/Wang Chi Lin (Taiwan) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Indonesia)

Semifinal: 1 vs 2, 3 vs 4