8 Besar Malaysia Masters 2020 Tanpa Tunggal Putri Indonesia

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Habis sudah wakil Indonesia di sektor tunggal putri Malaysia Masters 2020. Asa terakhir, Ruselli Hartawan kandas di tangan cewek Tiongkok He Bing Jiao.

Ruselli kalah 13-21, 17-21 dalam pertandingan berdurasi 36 menit (statistik BWF), di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Kamis (9/1) sore WIB.

He Bing Jiao masih menjadi momok buat Ruselli. Kekalahan tadi membuat rekor pertemuannya dengan He Bing Jiao menjadi 0-4.

Sebelum Russelli, tunggal putri Merah Putih lainnya yakni Gregoria Mariska dan Fitriani bahkan sudah angkat koper di babak pertama.

Indonesia pun kembali harus gigit jari lantaran belum pernah merasakan gelar juara di Malaysia Masters (sejak 2009) dari sektor tunggal putri.

Hingga berita ini diracik, pertandingan di babak 16 Besar tunggal putri Malaysia Masters 2020 menyisakan satu laga lagi yakni duel sesama Jepang; Nozomi Okuhara versus Sayaka Takahashi malam nanti.

Sementara tujuh tempat lainnya di perempat final sudah terisi oleh para pemain, seperti di bawah ini. (adk/jpnn)

Skema perempat final tunggal putri Malaysia Masters 2020:

1. Tai Tzu Ying (Taiwan) vs Pusarla V Sindhu (India)

2. Nozomi Okuhara (Jepang)/Sayaka Takahashi (Jepang) vs He Bing Jiao (Tiongkok)

3. Saina Nehwal (India) vs Carolina Marin (Denmark)

4. Wang Zhi Yi (Tiongkok) vs Chen Yu Fei (Tiongkok)

Semifinal: 1 vs 2, 3 vs 4