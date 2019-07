8 Wanita yang Masih Menebar Pesona di Japan Open 2019

jpnn.com, TOKYO - Tak ada nama Carolina Marin di Japan Open 2019. Pemain Spanyol tersebut masih dalam pemulihan cedera. Carolina merupakan juara Japan Open dua tahun beruntun, 2017 dan 2018. So, bakal ada juara yang berbeda dari tahun lalu di nomor tunggal putri.

BACA JUGA: Saina Nehwal Tak Bisa Bangga jadi Juara Indonesia Masters 2019

Tahun ini, delapan wanita tangguh masih menjaga peluang menjadi jawara.

BACA JUGA: Tembus 8 Besar Japan Open 2019, Minions Jaga Peluang Menyamai Rekor Fantastis Ricky / Rexy

Okuhara ???????? sweeps the home fans off their feet as she safely puts herself through the quarterfinals in straight games against Blichfeldt ???????? ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/RLBw3gKcdE — BWF (@bwfmedia) July 25, 2019