9 Fakta Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi, Nomor 3 Ngeri

jpnn.com - CIAWI - Kecelakaan berujung maut terjadi gerbang tol Ciawi pada Selasa (4/2) malam WIB.

Berikut sejumlah fakta petaka yang memakan korban jiwa itu.

1. Tempat Kejadian Perkara

Tol Jagorawi Jalur B (arah Jakarta) tepatnya di depan gerbang Tol Ciawi 2 KM 41, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.

2. Kendaraan yang terdampak:

Kendaraan Truck Tronton No. Pol : B-9235-PYW.

Kendaraan Toyota Putih No. Pol. : XXXX (terbakar)

Kendaraan Daihatsu Sigra No. Pol. : XXXX (terbakar)

Kendaraan Toyota Avanza No. Pol. : XXXX

Kendaraan Toyota Innova Reborn No. Pol. : B-2612-TRX

Kendaraan Honda Jazz No. Pol. : F-1143-AK

Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol. : B-1381-BFY

3. Kronologi:

Awal kejadian truk tronton muatan galon Aqua berjalan dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat melintas di gerbang Tol Ciawi 2 diduga kendaraan tersebut mengalami gagal fungsi rem (rem blong) sehingga menabrak rangkaian kendaraan yang sedang melakukan transaksi (pembayaran e-tol) tiga kendaraan hancur terbakar 3 kendaraan lainnya mengalami kerusakan.

Diduga pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya, sehingga menabrak rangkaian kendaraan yang sedang melakukan transaksi (pembayaran e-toll) 3 (tiga) kendaraan hancur terbakar,3(tiga) kendaraan lainnya kerusakan.

4. Jumlah korban meninggal dunia delapan orang terdiri atas tujuh pria dan satu wanita.

Identitas korban tewas masih dalam penyelidikan. Korban tewas berada di ruang jenazah RSUD Ciawi dan wartawan tidak diperkenankan mendekat. Wartawan hanya diperbolehkan di depan IGD.

5. Dari tujuh pria yang tewas, dua diantaranya dalam kondisi hangus terbakar.