Abdul & The Coffee Theory Suguhkan Karya Terbaru di Fox’s Candy Studio  

jpnn.com, JAKARTA - Abdul & The Coffee Theory turut memeriahkan liburan akhir tahun di Fox’s Candy Studio Virtual Store 2020, yang mengusung tema Sparkling City: The First Ever Virtual Winter City in Indonesia.

Penampilan Abdul & The Coffee Theory bisa disaksikan pada Kamis (10/12) secara gratis di Concert and Stage Zone.

“Konsep dari Fox’s Candy Studio ini menurut saya menyenangkan banget ya buat menyambut Natal dan tahun baru dengan tetap aman di tengah situasi pandemi,” kata Abdul dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12).

Dalam penampilannya nanti, Abdul & The Coffee Theory juga akan memberikan sebuah kejutan untuk para penggemarnya. Salah satunya membawkan lagu terbaru berjudul Coffee Baby.

Tak hanya Coffee Baby, sejumlah hits lainnya juga akan dibawakan Abdul & The Coffee Theory, seperti Happy Ending, Beauty is U, Loveable, Aku Suka Caramu, dan Amazing You.

“Lagunya cocok dengan situasi pandemi saat ini. Lagu Coffee Baby ini mengajak kita untuk sedikit relax dan memberi semangat juang dalam menghadapi masa-masa sulit. I just want to make you smile again, you need a coffee baby, kira-kira liriknya demikian,” tutur pemilik nama asli Tengku Muhammad Abdullah Amin Anshari ini.

Head of Confectionery Business Unit PT Savoria Kreasi Rasa Didiet Fadriana Abdulkadir mengatakan, penampilan Abdul & The Coffee Theory merupakan bagian dari konsep entertainment terintegrasi yang akan dihadirkan di Fox’s Candy Studio Virtual Store tahun ini.

“Abdul & The Coffee Theory saat ini menjadi salah satu musisi yang digemari dan karya-karyanya pun banyak disukai. Kami yakin mereka akan menambah daya tarik pengunjung ke Fox’s Candy Studio Virtual Store untuk melakukan aktivitas liburan akhir tahun,” jelasnya.