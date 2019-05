Abi Jakile Pengin Kolaborasi Bareng Musisi Muda Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Musisi alternative/pop indie Abi Jakile resmi meluncurkan sebuah klip video musik bertajuk Her tepat di perayaan Mother’s Day di Amerika Serikat melalui platform video YouTube.

Komposisi Her merupakan bagian dari minialbum Club Drive yang terdiri dari empat lagu, yakni LA, By Your Side, No Words dan Her.

Lagu itu dipublikasikan melalui berbagai platform music online seperti Spotify, iTunes, Deezer, Tidal dan Amazon Music.

“Lagu itu dibuat karena saat itu aku baru masuk semester kedua kuliah di US and jauh dari beliau. Kami lagi jarang ngobrol and karena kangen aku tulis ini untuk dia. Bunda selalu ada buat aku kalo aku butuh dia. Videonya dibuat bulan lalu bersama teman. Lagu ini banyak yang dengarkan dan suka,” kata Abi, Minggu (12/5).

Abi menjelaskan, peluncuran klip musik Her itu juga menjadi bagian dari promosi minialbum Club Drive yang baru saja dirilis bulan lalu di bawah bendera label independen Posse on Venture (POV).

Draf minialbum itu awalnya berformat gitar akustik belaka dan ditulis dirumah teman di LA.

Club Drive adalah minialbum yang berisikan musik easy listening. Abi yakin lagu-lagu di dalam minialbum bisa dinikmati banyak orang.

Inspirasinya dari berbagai pernak-pernik kehidupan baru Abi di LA serta perasaan yang muncul di dalamnya, termasuk kekangenan terhadap ibunya.