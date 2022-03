ABM Investama Borong Penghargaan dari ICEA 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT ABM Investama Tbk (ABM) menyabet sejumlah penghargaan dari nasional prestisius Indonesia CSR Excellence Award (ICEA) 2022, yang diselenggarakan secara hybrid, Sabtu (12/3).

Acara tersebut diselanggarakan oleh Indonesia Popular Mandiri (IPM) dan First Indonesia Magazine, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Adapun penghargaan dari ICEA 2022 yang diraih ABM di antaranya kategori corporate winner, yaitu excellence in green and environmental management dan best innovations and initiatives in global CSR.

Sementara untuk kategori individual, ABM menyabet trofi the best Leadership Focus on CSR Program yang ditujukan kepada Andi Djajanegara selaku CEO Perseroan.

Prestasi itu diraih ABM atas komitmennya dalam menerapkan prinsip tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang sejalan dengan target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Presiden Direktur ABM Investama Andi Djajanegara mengatakan perseroan sangat meyakini bahwa keberlangsungan bisnis lekat dengan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

“Partisipasi ABM dalam ajang ini merupakan bagian dari upaya untuk mengukur dan mengembangkan kinerja CSR yang efektif, dalam rangka mendukung penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST/ESG),” kata Andi dalam siaran persnya, Sabtu (12/3).

Ajang ICEA tersebut terbagi dalam dua kategori, yakni Individual Winner dan Corporate Winner.