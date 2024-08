ACC Permudah Nasabah Menunaikan Ibadah Haji  

jpnn.com, JAKARTA - ACC memberikan kemudahan masyarakat dalam menunaikan ibadah haji dengan menghadirkan produk Pembiayaan Haji Reguler dan Haji Khusus.

Pembiayaan Haji Reguler ringan, dan jangka waktu pembiayaan fleksibel, serta ada pendampingan pengurusan haji.

ACC juga memberikan promo Down Payment (DP) 0% dengan angsuran yang ringan mulai dari 500 ribuan rupiah.

Sementara itu, pembiayaan Haji Khusus ini dihadirkan bagi masyarakat yang ingin segera melaksanakan ibadah haji ke tanah suci karena memiliki masa tunggu haji yang lebih cepat sekitar 6 sampai 7 tahun sejak pendaftaran.

Pembiayaan Haji Khusus menawarkan perencanaan pembiayaan haji yang nyaman, uang muka ringan, angsuran ringan, dan dengan tenor yang dapat disesuaikan dengan kemampuan hingga 5 tahun.

Unit Usaha Syariah Head Wisnu Wardhana mengatakan bahwa saat ini masyarakat dapat mengakses pembiayaan Haji Reguler dan Haji Khusus secara online melalui ACC ONE.

“Sesuai dengan misi “To Promote Credit for A Better Living”, ACC memberikan kemudahan untuk pengajuan pembiayaan Haji Reguler dan Haji Khusus secara online melalui ACC ONE," ujar Wisnu, dalam keterangannya, Senin (12/8).

Untuk mendapatkan pembiayaan Haji Reguler dan Haji Khusus melalui ACC ONE caranya sangat mudah. Pertama masyarakat dapat mengakses website ACC dan memilih menu Layanan Syariah.