Ada 11 Aplikasi Jahat di HP Android, Kemenkoinfo Imbau Pengguna Waspada

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) Dedy Permadi menemukan beberapa aplikasi jahat di HP Android.

Dia mengimbau kepada pengguna agar tetap berhati-hati dalam pemilihan aplikasi yang berada di Google Play Store.

Dedy juga meminta kepada masyarakat untuk bisa memeriksa daftar aplikasi.

Sebab, kata dia, aplikasi itu diduga bisa mengambil data pribadi.

"Bisa ambil data pribadi secara tanpa hak," kata Dedy saat dihubungi, Kamis (21/).

Menurut dia, tim Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan 11 aplikasi, antara lain menyediakan fitur adzan dan salat, yang mencuri data pribadi pengguna.

Selain itu,fitur lainnya, yaitu Speed Camera Radar, Al-Moazin Lite (Prayer Times), WiFi Mouse (remote control PC), QR and Barcode Scanner, Qibla Compass - Ramadan 2022, Simple Weather and Clock Widget, Handcent Nex SMS-Text w/MMS, Smart Kit 360, Al Quran MP3 - 50 Reciters and Translation Audio, Full Quran MP3 - 50+ Language and Translation Audio dan Audiosdroid Audio Studio DAW.

Dia mengtakan beberapa aplikasi ilegal itu bahkan sudah menembus 10 juta unduhan.