Ada Apartemen Keren di Lippo Cikarang, Harganya Ramah di Kantong 

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan industri di Cikarang menjadi pilihan sebagian besar pengusaha. Itu karena dinilai nyaman dan mudah aksesnya.

CEO PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) Rudy Halim mengungkapkan permintaan pergudangan di wilayah ini pun masih didominasi segmen e-commerce, logistik, fast moving consumer goods (FMCG), hingga material bahan kimia yang terus berkembang di tengah situasi pandemi Covid-19.

Selain itu, minat dan kebutuhan konsumen terhadap tempat tinggal di daerah Cikarang meningkat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut sekaligus mengambil momentum pertumbuhan properti di Cikarang, anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), yaitu LPCK menawarkan produk hunian vertikal lima lantai terbaru bertajuk Newville.

Apartemen Newville menawarkan tiga tipe, yaitu Superior, Deluxe, dan Suite dengan luas mulai dari 24,35 meter persegi, 28,95 meter persegi dan 40,75 meter persegi, dengan harga mulai dari Rp 279 juta-an untuk tipe Superior, Rp 333 juta-an untuk tipe Deluxe dan Rp 467 juta-an untuk tipe Suite.

"Newville merupakan sebuah hunian baru lima lantai yang berkonsep gaya hidup baru serta penuh warna dengan suasana internasional di jantung new Lippo Cikarang," tutur Rudy Halim dalam keterangannya, Kamis (20/10).

Dia menambahkan hunian Newville, New Life of The Next Generation merupakan suguhan

LPCK bagi masyarakat yang ingin merasakan hidup di masa depan, karena seluruh fasilitas di hunian ini sangat nyaman dan praktis.

"Kami optimistis dengan hadirnya Newville ini bisa menjawab kebutuhan customer terhadap rumah masa depan," ujar Rudy Halim.