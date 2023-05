Aduh, Indonesia Ketemu China di 8 Besar Sudirman Cup 2023

jpnn.com - SUZHOU - Indonesia mendapat ujian berat di perempat final atau 8 Besar Sudirman Cup 2023.

Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan diundi ketemu tuan rumah sekaligus juara bertahan China di 8 Besar, Jumat (19/5).

Pada drawing yang digelar di Suzhou Olympic Sports Centre, Kamis (18/5) malam WIB itu, Indonesia yang finis sebagai runner up Grup B ketemu China yang berstatus juara Grup A.

Hasil undian lainnya, Thailand vs Jepang, Denmark vs Malaysia, dan Taiwan vs Korea.

Pemenang China vs Indonesia akan ketemu pemenang Thailand vs Jepang di semifinal.

Sementara itu, di bagan bawah, pemenang Denmark vs Malaysia jumpa pemenang Taiwan vs Korea di Top 4. (adk/jpnn)

Hasil dan klasemen grup Sudirman Cup 2023

















bwf