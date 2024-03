AEON Mall Deltamas Siap Dibuka, Usung 4 Konsep Unggulan

jpnn.com, JAKARTA - Aeon Co., Ltd. dan Aeon Mall Co., Ltd. akan meresmikan AEON Mall Deltamas di Indonesia pada Jumat (22/3/2024).

Mal kelima besutannya rencananya berlokasi di pusat Kota Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, terletak di bagian timur kawasan.

General Manager Mall Operation AEON Mall Deltamas, Sri Prayogio mengeklaim mal yang dinaunginya ini akan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

"Total luas ruang sewa, sekitar 86 ribu meter persegi, menjadikannya sebagai salah satu mal terbesar di Indonesia," kata Sri Prayogio di Cikarang, Jawa Barat, baru-baru ini.

Dalam menyokong gaya hidup penghuni Cikarang dan sekitarnya, AEON Mall Deltamas menyediakan fasilitas mumpuni yang dapat memanjakan pengunjung.

AEON Mall Deltamas berkomitmen menjadi wadah pembinaan komunitas bagi setiap orang yang tinggal dan bekerja di wilayah sekitar.

Dalam pembangunannya, mal yang berlokasi di kawasan industri tersebut, mengusung 4 konsep.

1. Nature