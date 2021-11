Aeon Mall Siap Buka Pusat Perbelanjaan Baru, Ini Lokasinya

jpnn.com, JAKARTA - Untuk kali pertama, Aeon Co., Ltd. dan Aeon Mall Co., Ltd mengumumkan pembukaan mal di Tanjung Barat pada Kamis, 18 November 2021.

Aeon Mall Tanjung Barat tercatat sebagai pusat perbelanjaan keempat di Indonesia, yang dikelola langsung oleh PT Aeon Mall Indonesia.

Pembukaan awal sebagian ini dilakukan seiring tingkat kunjungan yang berangsur pulih, pascatahapan pelonggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

"Dalam pembukaan awal sebagian ini, kami memaksimalkan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran covid-19. Oleh karena itu, kami berharap bisa tercipta lingkungan belanja yang nyaman demi memenuhi harapan masyarakat yang telah menantikan dibukanya Aeon Mall Tanjung Barat," tulis perwakilan Aeon Mall dalam siaran pers.

Aeon Mall Tanjung Barat, yang terletak di dalam kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan, berjarak sekitar 15 kilometer ke arah selatan dari pusat kota Jakarta.

Di dalam area ini terdapat proyek pengembangan kompleks Southgate yang terdiri dari perkantoran, permukiman, dan apartemen, yang dibangun oleh Sinar Mas Land.

Lokasi proyek ini terhubung dengan Stasiun KRL Tanjung Barat dan di dekatnya juga terdapat Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, sehingga mudah untuk diakses dan menjadikannya berada di lingkungan yang potensial untuk didatangi dari area yang lebih luas.

Aeon Mall Tanjung Barat merupakan pusat perbelanjaan dengan luas area mencapai 55.000 m2 serta luas lantai sekitar 97.000 m2, berstruktur bangunan beton bertulang dengan enam lantai, serta tiga lantai basement pada bagian mal.