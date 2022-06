AFC Cup 2022: Tampines Rovers Siap Tampil Mati-matian, PSM Ketiban Durian Runtuh

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Ambisi Tampines Rovers mengalahkan Kuala Lumpur City FC pada lanjutan Grup H AFC Cup 2022 secara tidak langsung membuka jalan bagi PSM Makassar untuk lolos ke fase berikutnya.

Klub Singapura itu dijadwalkan bentrok dengan Kuala Lumpur City pada Kamis (30/6/2022) di Stadion KLFA, Malaysia.

Pelatih Tampines Rovers, Gavin Lee bertekad membawa timnya mencuri tiga poin meski peluang mereka lolos dari fase grup terbilang kecil.

"Secara teori, peluang kami untuk lolos dari grup ini sangat kecil. Namun, kami mengincar hasil terbaik di laga nanti (melawan Kuala Lumpur, red)," ucap Gavin di situs resmi AFC.

"Selama masih ada peluang dan harapan, Tampines Rovers tidak akan pernah menyerah," imbuh Gavin.

Pada Piala AFC 2022, hanya juara grup plus runner up terbaik dari zona Asean (Grup I, G, H) dan Asia Barat (B, A, C) yang berhak lolos ke semifinal.

Saat ini Tampines Rovers masih berada di posisi paling buncit Grup H dengan nol poin, sedangkan posisi runner up ditempati Kuala Lumpur FC (satu poin). PSM di sisi lain, berada di posisi puncak dengan nilai empat.

Peluang Tampines Rovers untuk lolos dari fase grup terbilang berat. Sebab, runner up dari Grup I dan G sama-sama sudah mengoleksi tiga poin, yakni Hougang United dan Bali United.