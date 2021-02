AFC Indonesia Berkomitmen Turut Pulihkan Perekonomian di Kala Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - AFC Indonesia terus berkomitmen mendukung bangkitnya perekonomian di kala pandemi.

AFC HD AMS Lifescience adalah salah satu perusahaan farmasi yang sudah berumur lebih dari 50 tahun dan sudah terdaftar di Japan Stock Exchange.

AFC yang sudah hadir di Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan, dan China kini hadir di Indonesia melalui distributor tunggalnya, PT H&E Dermatech Indonesia.

PT H&E Dermatech Indonesia adalah perusahaan yang berdiri sejak 2015 yang sudah teruji integritasnya dalam hal penyediaan makanan dan minuman serbuk di Indonesia.

"Sektor usaha penjualan langsung memberikan kontribusi yang berarti terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, PT H&E Dermatech Indonesia (AFC Indonesia) berkomitmen mendukung sektor usaha ini agar perekonomian Indonesia terus berjalan dan kembali pulih akibat dampak Covid-19,” ujar Co Gounder PT H&E Dermatech Indonesia (AFC Indonesia), Michael Tampi, Senin (1/2).

Pria yang akrab dipanggil Michael ini menjelaskan, konsep bisnis penjualan langsung yang dikembangkan AFC Indonesia menjadi keunggulan tersendiri.

Hal ini karena penjualan langsung yang telah dibangun AFC Indonesia sudah memiliki konsumen tetap yang pada masa sekarang ini relatif cukup sulit untuk dibangun.

