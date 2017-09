Agnez Mo Bawakan Empat Lagu Baru di Acara Launching Vivo V7+

jpnn.com - Product ambassador dan selfie icon Vivo menghadiri acara peluncuran Vivo V7+, di antaranya Agnez Mo, Afgan, Pevita Pearce, Al Ghazali, Prilly Latuconsina, dan Zaskia Sungkar. Acara itu juga diisi oleh penampil lainnya, yakni Tulus, Nidji, Zaskia Gotik, Demian, dan Dimas Angger.

Namun, nampaknya penampilan Agnez Mo paling dinanti-nanti oleh para hadirin yang datang ke acara peluncuran Vivo V7+. Sebab, sepanjang acara berlangsung, mereka kerap meneriakan nama perempuan 31 tahun itu.

Kehebohan terlihat ketika Agnez Mo muncul di atas panggung. ‎Para penonton langsung berteriak. Perempuan kelahiran Jakarta itu membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu Coke Bottle.

Agnez Mo seakan membius para penonton dengan penampilannya yang enerjik. Koreografi yang diperlihatkan perempuan bernama lengkap Agnes Monica Muljoto itu juga memukau.

‎Penampilan spesial juga diberikan Agnez Mo ketika tampil di panggung Vivo V7+ Perfect Moment Grand Launch, karena untuk pertama kali dia membawakan empat lagu baru, yakni Long As I Get Paid, Damn I Love You, Wanna Be Loved, dan Beautiful Mistakes.

Pujian pun disampaikan oleh Daniel Mananta, yang menjadi salah satu host. "What a perfect performance. Gue tahan nafas lihat di belakang panggung," kata Daniel.

Sementara, Agnez ‎Mo menyatakan, keputusan untuk membawakan empat lagu tidak dilakukan secara mendadak. Niatan itu muncul dari awal pembicaraan dengan pihak Vivo.

Kebetulan, album baru Agnez Mo bakal dirilis tidak lama setelah acara launching Vivo V7+. "Semua timing pas. Album saya keluar pada 10 Oktober. ‎Semua memang sudah di-plan dari awal," ucap Agnez Mo.