Agnez Mo Berharap Bisa Dinikahi Pria Seperti Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Agnez Mo mengungkap kriteria cowok idaman yang selama ini dicarinya.

Pelantun Coke Bottle itu mengatakan, ada satu hal yang wajib dimiliki pria yang akan menjadi pasangannya kelak.

Hal itu dibeberkan Agnez Mo dalam podcast Diaz Hendropriyono, Senin (21/12).

“Biar gimana ada hal-hal kayak feeling emotion yang harus dipenuhi. Itu yang menurut saya one of the most important thing,” kata Agnez Mo.

Sebagai seorang wanita yang bekerja, lanjut Agnez, ia membutuhkan kepercayaan dari pasangan.

"Selain of course cowoknya harus seiman, pinter, segala macam, tetapi EQ-nya, emotionally stable, emotionally available, itu sih yang I'm looking for," bebernya.

Diketahui, Agnez Mo sempat beberapa kali gagal menjalin hubungan asmara.

Sederet selebritas tanah air pernah menjadi kekasihnya, di antaranya Deddy Corbuzier, Rezky Aditya, pebasket Wijaya Saputra, dan Daniel Mananta. (jlo/jpnn)



