Agora Raih Penghargaan Webby untuk Pengalaman Real-time Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan startup Agora meraih penghargaan Webby untuk kategori Metaverse, Immersive & Virtual - Pengalaman Realtime Terbaik.

Agora mendapat pengakuan khusus atas cara teknologi interaksi real-time (RTE) mereka digunakan dalam aplikasi VR HTC VIVE Sync.

Aplikasi VIVE Sync dari HTC menggunakan solusi RTE Agora dan SDK video mereka untuk menggerakkan kolaborasi real-time dalam lingkungan virtual, memungkinkan kolaborasi jarak jauh yang mulus antara pengguna HTC VIVE.

"Teknologi kami telah membantu berbagai perusahaan dan melihat hasilnya dalam panggung besar seperti ini, memvalidasi seluruh kerja keras kami," Tony Zhao, pendiri dan CEO Agora dalam keterangannya, Jumat (3/11).

Webby Awards, yang disebut sebagai “the Internet’s highest honor” oleh The New York Times, dipersembahkan oleh International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), organisasi penghargaan internasional yang menghormati keunggulan di Internet.

IADAS yang menominasikan dan memilih pemenang Webby Award, terdiri dari para ahli industri Internet.

Presiden Webby Awards Claire Graves mengatakan bahwa penerima kehormatan seperti Agora menetapkan standar untuk inovasi dan kreativitas di Internet.

"Ini adalah pencapaian luar biasa untuk dipilih di antara yang terbaik dari hampir 14.000 entri yang kami terima tahun ini," kata dia.