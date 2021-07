Ahli Beberkan Manfaat Air Kelapa, untuk Imunitas hingga Mencegah Munculnya Komorbid Covid-19

jpnn.com, JAKARTA - Spesialis gizi klinis dr. Juwalita Surapsari, M.Gizi, Sp.GK mengatakan air kelapa memiliki kandungan yang sangat baik untuk tubuh seseorang.

Menukil sebuah penelitian yang dilakukan Manisha DebMandal dari KPC Medical College and Hospital, Kolkata India dan Shyamapada Mandal dari Department of Zoology, Gurudas College Kolkata India, dr. Juwalita mengatakan bahwa air kelapa mempercepat penyerapan obat dan mempermudah obat itu mencapai tingkat konsentrasi puncak dalam darah karena efek elektrolit yang dimilikinya.

Pada artikel lain yang berjudul "Coconut (Cocos nucifera L.: Arecaceae): In health promotion and disease prevention" yang diterbitkan di Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, lanjut dr. Juwalita menyebutkan bahwa air kelapa memiliki kandungan asam amino bebas, L-arginine, yang dapat mengurangi radikal bebas, dan mengandung vitamin C yang mengurangi peroksidasi lipid.

Selain itu, air kelapa memiliki efek cardioprotective pada myocardial infarction karena kaya akan ion mineral, terutama potassium.

Menurutnya, kandungan nutrisi pada air kelapa bisa meningkatkan imunitas.

"Tetapi hingga kini belum ada bukti ilmiah bahwa air kelapa mampu berfungsi sebagai obat, apalagi obat Covid-19," ujar Juwalita seperti dikutip dari Antara, Senin (12/7).

Dokter lulusan program pendidikan dokter spesialis gizi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu memaparkan kandungan nutrisi yang terdapat dalam air kelapa secara sebagian besar ialah makronutrien.

"Maka bentuknya ialah karbohidrat," katanya.