AIA Bakal Hadirkan HONNE pada Peluncuran AIA Vitality, Catat Tanggalnya!

jpnn.com, JAKARTA - PT AIA FINANCIAL (AIA) akan menghadirkan HONNE, duo musisi yang berasal dari Inggris.

Mereka akan tampil untuk merayakan peluncuran AIA Vitality, sebuah terobosan program kebugaran dan kesehatan yang menjadi bagian dari layanan perlindungan jiwa utama AIA di Indonesia.

Program AIA Vitality ini mencakup empat pilar utama untuk membantu nasabah fokus dalam mencapai hidup yang lebih sehat, lebih lama, lebih baik; Eat Well, Move Well, Think Well dan Plan Well.

“Kami sangat senang menghadirkan HONNE pada peluncuran AIA Vitality. Musik telah menjadi sarana untuk menjaga kesehatan mental dalam kehidupan dan perannya semakin signifikan pada masa-masa yang menantang yang kita hadapi karena pandemi. Kesehatan dan kebugaran, termasuk kesehatan mental, belum pernah sepenting seperti saat ini," ujar Chief Marketing Officer AIA, Lim Chet Ming.

"Melalui AIA Vitality, kami mewujudkan komitmen kuat kami untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, dan lebih baik dengan pendekatan yang menyenangkan dan menarik," imbuh Lim.

HONNE meluncurkan mixtape no song without you sebagai kelanjutan dari album sukses mereka Love Me/Love Me Not.

Beruntung, pandemi ini tidak menghambat kreativitas duo ini.

Pada Desember ini, HONNE mendorong kreativitas mereka lebih jauh lagi dengan Warm on a Christmas Night yang penuh nostalgia, sebuah karya ulang dari Warm on a Cold Night untuk merayakan musim liburan.