Penuhi Kebutuhan Perlindungan Kesehatan, BCA dan AIA Bersinergi Hadirkan Maxi Protection Plus

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bekerjasama dengan PT AIA FINANCIAL (AIA) meluncurkan produk asuransi kesehatan Maxi Protection Plus (Maxi Plus).

Wakil Presiden Direktur BCA Suwignyo Budiman megatakan pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat terhadap penyakit kritis tidak menular yang cukup besar.

Terlebih biaya perawatan penyakit tersebut mahal, sehingga BCA bersama AIA berkolaborasi merancang produk Maxi Plus memberikan perlindungan terhadap penyakit kritis dan perawatan rumah sakit.

"Melalui kerja sama BCA dan AIA, kami ingin memberikan kemudahan akses bagi mayarakat Indonesia untuk mendapatkan solusi perlindungan kesehatan dari Maxi Plus dengan memanfaatkan layanan kovensional dan layanan digital dari BCA dan AIA," ujar Suwignyo.

Sementara Presiden Direktur AIA Sainthan Satyamoorthy mengatakan solusi proteksi juga perencanaan keuangan saat ini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat.

Seiring meningkatnya kesadaran berasuransi, masyarakat juga mulai menyiapkan proteksi yang menyeluruh termasuk terhadap risiko penyakit kritis.

Baca Juga: Pupuk Kaltim Raih The Most Trusted Company di Ajang CGPI Award

Terutama melihat faktor gaya hidup yang kurang sehat menjadi pemicu timbulnya penyakit kritis.

"Bersama dengan BCA, AIA terus berupaya meluncurkan inovasi untuk membantu jutaan keluarga di Indonesia hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik. Maxi Plus dirancang untuk memenuhi kebutuhan proteksi kesehatan menyeluruh dengan perlindungan sejak tahap awal penyakit kritis hingga tahap kronis, manfaat dana bulanan (dijamin) jika terkena penyakit kritis melalui riders AIA Vital Care," serunya.